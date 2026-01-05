Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή σάς προσκαλεί στην 3η Έκθεση Βιβλίου «Pick A Book», έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου 2026, στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή).
Στην έκθεση συμμετέχουν κορυφαίοι εκδοτικοί οίκοι, ανάμεσά τους οι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ, ΑΠΑΡΣΙΣ, ΔΙΟΠΤΡΑ, ΔΩΜΑ, ΘΕΜΕΛΙΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ΝΗΣΟΣ, ΠΑΤΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΣ, ΤΟΠΟΣ, CARNIVORA, το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, καθώς και το Pop-up Store του «The Green Post-it».
Κάθε εκδότης θα παρουσιάζει τους νέους και παλαιότερους τίτλους του σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία στους/στις φίλους/ες του βιβλίου να ανακαλύψουν φρέσκιες εκδόσεις, να συναντήσουν συγγραφείς και να παρακολουθήσουν ομιλίες, παρουσιάσεις και μουσικά events σε ένα ζωντανό, γιορτινό περιβάλλον.
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης Βιβλίου:
Σάββατο 10 Ιανουαρίου: 13:00 - 21:00
Κυριακή 11 Ιανουαρίου: 12:00 - 20:00
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00 | Παρουσίαση βιβλίων «Η Φυλακή» και «Το Άσυλο» | Εκδόσεις Αντίποδες
«Η φυλακή και το άσυλο: μια στέρεη συνάντηση»
Συζητούν οι συγγραφείς των βιβλίων: Τάσος Θεοφίλου και Ειρήνη Βλάχου
18:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Αέρας Πεχλιβάνης: Η προφορική ιστορία του Βραχνού Προφήτη» | Εκδόσεις Μεταίχμιο
Συζητούν:
Κωνσταντίνος Τσάβαλος (συγγραφέας)
Λουκάς Φωτόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός)
Δημήτρης Μανιάτης (δημοσιογράφος)
Ναταλί Χατζηαντωνίου (δημοσιογράφος)
19:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Τρανσφοβία» | Εκδόσεις Πόλις
Συζητούν:
Άννα Κουρουπού
Έλενα - Όλγα Χρηστίδη
Συντονίζει: Μαρία Λούκα
20:00 | Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη
Με την υποστήριξη των Εκδόσεων Διόπτρα
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
17:00 | Geogathon | Πολύ Κουλ
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων γεωγραφίας για όλες τις ηλικίες.
Συμμετέχει η Σμαράγδα Αλεξανδρή από την ομάδα των Πολύ Κουλ.
18:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Η Αυγή των Πάντων» | Εκδόσεις Διόπτρα
Συζητούν:
Φιλήμονας Πατσάκης (συγγραφέας, υπεύθυνος εκδοτικού σχεδιασμού, Εκδόσεις Διόπτρα)
Γιάννης Ανδρουλιδάκης (δημοσιογράφος, μεταφραστής, βιβλιοκριτικός)
19:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος. Μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις» | Εκδόσεις Πατάκη
Συζητούν:
Οδυσσέας Ιωάννου (συγγραφέας του βιβλίου)
Σπύρος Αραβανής (φιλόλογος, συγγραφέας)
21:30 | Πάνος Βλάχος - Unplugged
Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή για το κλείσιμο του διημέρου
Είσοδος Ελεύθερη