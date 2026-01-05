Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου, στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή).

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή σάς προσκαλεί στην 3η Έκθεση Βιβλίου «Pick A Book», έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου 2026, στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή).

Στην έκθεση συμμετέχουν κορυφαίοι εκδοτικοί οίκοι, ανάμεσά τους οι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ, ΑΠΑΡΣΙΣ, ΔΙΟΠΤΡΑ, ΔΩΜΑ, ΘΕΜΕΛΙΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ΝΗΣΟΣ, ΠΑΤΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΣ, ΤΟΠΟΣ, CARNIVORA, το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, καθώς και το Pop-up Store του «The Green Post-it».

Κάθε εκδότης θα παρουσιάζει τους νέους και παλαιότερους τίτλους του σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία στους/στις φίλους/ες του βιβλίου να ανακαλύψουν φρέσκιες εκδόσεις, να συναντήσουν συγγραφείς και να παρακολουθήσουν ομιλίες, παρουσιάσεις και μουσικά events σε ένα ζωντανό, γιορτινό περιβάλλον.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου: 13:00 - 21:00

Κυριακή 11 Ιανουαρίου: 12:00 - 20:00

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00 | Παρουσίαση βιβλίων «Η Φυλακή» και «Το Άσυλο» | Εκδόσεις Αντίποδες

«Η φυλακή και το άσυλο: μια στέρεη συνάντηση»

Συζητούν οι συγγραφείς των βιβλίων: Τάσος Θεοφίλου και Ειρήνη Βλάχου

18:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Αέρας Πεχλιβάνης: Η προφορική ιστορία του Βραχνού Προφήτη» | Εκδόσεις Μεταίχμιο

Συζητούν:

Κωνσταντίνος Τσάβαλος (συγγραφέας)

Λουκάς Φωτόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός)

Δημήτρης Μανιάτης (δημοσιογράφος)

Ναταλί Χατζηαντωνίου (δημοσιογράφος)

19:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Τρανσφοβία» | Εκδόσεις Πόλις

Συζητούν:

Άννα Κουρουπού

Έλενα - Όλγα Χρηστίδη

Συντονίζει: Μαρία Λούκα

20:00 | Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη

Με την υποστήριξη των Εκδόσεων Διόπτρα

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

17:00 | Geogathon | Πολύ Κουλ

Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων γεωγραφίας για όλες τις ηλικίες.

Συμμετέχει η Σμαράγδα Αλεξανδρή από την ομάδα των Πολύ Κουλ.

18:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Η Αυγή των Πάντων» | Εκδόσεις Διόπτρα

Συζητούν:

Φιλήμονας Πατσάκης (συγγραφέας, υπεύθυνος εκδοτικού σχεδιασμού, Εκδόσεις Διόπτρα)

Γιάννης Ανδρουλιδάκης (δημοσιογράφος, μεταφραστής, βιβλιοκριτικός)

19:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος. Μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις» | Εκδόσεις Πατάκη

Συζητούν:

Οδυσσέας Ιωάννου (συγγραφέας του βιβλίου)

Σπύρος Αραβανής (φιλόλογος, συγγραφέας)

21:30 | Πάνος Βλάχος - Unplugged

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή για το κλείσιμο του διημέρου

Είσοδος Ελεύθερη