Στη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μπλόκα της Τροχαίας για αλκοτέστ, στο κέντρο της Αθήνας, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την στιγμή που οι αγρότες δίνουν τον υπαρξιακό τους αγώνα στα μπλόκα όλης της Ελλάδας απέναντι σε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη μέχρι το κόκκαλο -όπως αποδείχτηκε στην κατάθεση-παρωδία του Γ. Ξυλούρη (aka Φραπέ) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- η Σταδίου κλείνει Σάββατο βράδυ για τις κάμερες και την κουστωδία Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη για μια επικοινωνιακή φιέστα».

