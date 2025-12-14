Τι δηλώνει ο πατέρας του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού.

Συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του γιατρού.

Η εξαφάνιση του γιατρού ΩΡΛ που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο πατέρας του μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε πως δεν έχει κανένα νέο από τον γιο του, ωστόσο γνώριζε ότι αντιμετώπιζε κάποιο προσωπικό πρόβλημα.

«Από την Κυριακή που μας πέρασε, γύρω στις 8:00 το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχω ξαναεπικοινωνήσει με τον γιο μου. Την ίδια ημέρα μού είχε ζητήσει να πάω να τον δω στις 4:00 το απόγευμα, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε.

Το βράδυ, περίπου στις 11:00, τον κάλεσα από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μου απάντησε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό και από τότε αγνοείται. Αργότερα ενημερωθήκαμε ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων», ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα πρόσθεσε πως «του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

Σε ερώτηση αν αντιμετώπιζε κάποιο επαγγελματικό ή προσωπικό πρόβλημα, ο ίδιος απάντησε: «Μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι, αλλά όχι κάτι σοβαρό στον επαγγελματικό χώρο. Είχε και ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο αντιμετώπιζε εδώ και τρία χρόνια με πολύ καλό τρόπο. Ήταν πολύ μάχιμος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη είχε εφημερία, την Παρασκευή εργάστηκε κανονικά και ήταν προγραμματισμένο να πάει για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως την Κυριακή εξαφανίστηκε».

Ο ίδιος αναφέρει: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη».

Με αγωνία τονίζει: «Το μόνο που θέλω είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό. Παρακαλώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου, όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, για το καλό του παιδιού μου. Ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Το ίδιο εύχονται και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

«Χτενίζουν» την περιοχή όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.