Έμεινε όλη νύχτα στο σπίτι με το πτώμα της Σταυρούλας ο 43χρονος: Κάπνιζε χασίς, σκηνοθετούσε τη συγκάλυψη.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τις κινήσεις που έκανε ο 43χρονος κατηγορούμενος προκειμένου να αποκρύψει το έγκλημα και να παραπλανήσει τις αρχές.

Η έρευνα που αποκάλυψε το έγκλημα: Από τα ίχνη αίματος στον εντοπισμό της σορού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας ο 43χρονος φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει ένα σκηνικό που θα απομάκρυνε τις υποψίες από τον ίδιο. Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν από νωρίς ότι υπήρχαν σημαντικές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, γεγονός που τους οδήγησε να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στις κινήσεις και τις επαφές του τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της 48χρονης σύμφωνα με το zarpanews.gr. Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και η αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Μέσα από την ανασύνθεση των κινήσεων του θύματος και του κατηγορούμενου, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά γεγονότα και στην εκδοχή που παρουσίαζε ο 43χρονος. Παράλληλα, η εγκληματολογική έρευνα στην οικία όπου είχε βρεθεί η Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγο πριν εξαφανιστεί αποκάλυψε κρίσιμα ευρήματα. Η ανίχνευση βιολογικών ιχνών και η ταυτοποίηση γενετικού υλικού ενίσχυσαν σημαντικά το αποδεικτικό υλικό, οδηγώντας τους ερευνητές πιο κοντά στην αλήθεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να κερδίσει χρόνο και να αποπροσανατολίσει την έρευνα, ωστόσο η μεθοδική δουλειά των αστυνομικών, σε συνδυασμό με τα επιστημονικά ευρήματα, οδήγησαν στην πλήρη ανατροπή του σχεδίου συγκάλυψης. Υπό το βάρος των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της γυναίκας.

Έπεσε σήμερα η αστυνομική αυλαία στην υπόθεση του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη που σόκαρε το πανελλήνιο με την δικογραφία σε βάρος του 43χρονου ενοικιαστή για «ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» να διαβιβάζεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο μεταξύ, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η ομολογία του 43χρονου που απέσπασαν στη διάρκεια της κράτησής του για υπόθεση ναρκωτικών, έχει τεράστια αποδεικτική αξία, καθώς τα όσα τους είπε πράγματι συνέπεσαν με τα πραγματικά στοιχεία.

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Οι κινήσεις μετά το έγκλημα που «έδεσαν» την υπόθεση στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου και να απευθύνω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, καθώς και στον Διοικητή και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων« τόνισε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, Γιώργος Δούκης, σημειώνοντας πως «με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υπομονή, εξιχνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία, όπως τελικά αποδείχθηκε, αποτελούσε εγκληματική πράξη. Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

«Για μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην Υπηρεσία μας στις 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί ήδη από τις 30 Μαΐου.» έκανε λόγο ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου: «Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου δέκα ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανεύρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

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Παρά ταύτα, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με μοναδικό στόχο τη διακρίβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της.

Καρέ καρέ το θρίλερ: Aπο την εξαφάνιση της Σταυρούλας στο θέατρο του ενοικιαστή, ώς την ομολογία του

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις. Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

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Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο. Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σορό της παθούσας, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων, και έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου»