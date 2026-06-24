«Βαρύ» πένθος στο τελευταίο «αντίο» στο Βαρύπετρο, οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις για την άγρια δολοφονία.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Βαρύπετρου Χανίων αποχαιρέτησαν σήμερα την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον 43χρονο ενοικιαστή του σπιτιού τηςσε μία υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Η κηδεία της άτυχης 46χρονης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στην άτυχη γυναίκα. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, εμφανώς συντετριμμένοι, συνόδευσαν τη Σταυρούλα στην τελευταία της κατοικία, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψουν τον τραγικό τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή της.

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Σοκαρισμένοι οι συγγενείς από την άγρια δολοφονία της

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εξαφάνισής της. Η 45χρονη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα οι φόβοι συγγενών και φίλων επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο, όταν εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη σε αγροτική περιοχή. Η νονά της Σταυρούλας Λεβεντάκη, κ. Βασιλική Μαρκετάκη, εμφανώς συγκινημένη και μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του πνευματικού της παιδιού, έκανε λόγο για έναν άδικο θάνατο σύμφωνα με το zarpanews.gr.

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Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια μια γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα και βίαια από τη ζωή, ζητώντας παράλληλα δικαίωση για τη μνήμη της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, με το όνομα της Σταυρούλας Λεβεντάκη να συνδέεται πλέον με μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που απασχόλησαν τα Χανιά τα τελευταία χρόνια.

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«Ποτέ δεν βρίζουμε νεκρό, ποτέ!»

Στο μεταξύ, την οργή των συγχωριανών προκάλεσαν οι δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και περιείχαν ύβρεις στο πρόσωπο της θανούσης από τη σύζυγο του δράστη.

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