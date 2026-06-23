Το βίντεο με την τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις έρευνες, ενώ ο καθ'ομολογίαν δράστης έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή (26/06).

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών της Αστυνομίας διαδραμάτισε ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο μετέδωσε η εκπομπή Live News. Στο συγκεκριμένο υλικό αποτυπώνεται η τελευταία διαδρομή της 45χρονης πριν δολοφονηθεί, με την ίδια να κατευθύνεται προς το σπίτι του ενοικιαστή της.

«Φαίνεται στην κάμερα να μην κρατάει οτιδήποτε, να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, να είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγαν κάποιοι μάρτυρες αλλά και ο ίδιος ο δράστης. Αυτό είναι το βίντεο που ουσιαστικά καθοδήγησε τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας», αναφέρεται στην εκπομπή.

Το εύρημα αυτό ανατρέπει πλήρως τους αρχικούς ισχυρισμούς του δράστη, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τον χρόνο και τις συνθήκες της μοιραίας συνάντησης.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να της κλείσει το στόμα δεν ήταν μονωτική ταινία, όπως θεωρούνταν αρχικά, αλλά χαρτοταινία. Αυτή η αποκάλυψη υποδηλώνει πώς η 45χρονη μπόρεσε να αφαιρέσει τμήμα της προκειμένου να καλέσει σε βοήθεια, κάτι που πιθανόν οδήγησε τον δράστη να δώσει το «τελικό χτύπημα».

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Προσποιούταν τον «ανήσυχο» για τον εντοπισμό της

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε διαδοχικές επιθέσεις πριν χάσει τη ζωή της. Η ιατροδικαστική εξέταση καταδεικνύει ότι αρχικά τραυματίστηκε στο κεφάλι με μπουκάλι, στη συνέχεια δέχθηκε επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά και τελικά υπέστη το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο.

Ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να επιχείρησε επί περισσότερες από τρεις εβδομάδες να αποπροσανατολίσει τις Αρχές και το περιβάλλον του θύματος. Παράλληλα, διατηρούσε επικοινωνία με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, εμφανιζόμενος δήθεν ανήσυχος για την εξαφάνισή της και εκφράζοντας την επιθυμία να βρεθεί σώα.

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Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία με το θύμα και ισχυρίστηκε πως στο παρελθόν διατηρούσαν προσωπική σχέση, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές ως αφορμή της συμπλοκής. Οι ανακριτικές αρχές, ωστόσο, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των συνθηκών του εγκλήματος.

Την Παρασκευή η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (26/06) έλαβε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο οποίος βρέθηκε δύο φορές σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία της άτυχης γυναίκας.

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Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας κάνναβης που κατηγορείται, καθώς είναι κάτι που έγινε πριν σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.