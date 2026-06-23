Για σκηνιθετημένο έγκλημα κάνει λόγω η αστυνομία. Προσπάθησε να αποπαροσανατολίσει τις αρχές.

Την σκληρότητα του εγκλήματος και την προσπάθεια συγκάλυψής του, δείχνουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, στα Χανιά.

Ήθελε να την σκοτώσει με κάθε τρόπο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε διαδοχικές επιθέσεις πριν χάσει τη ζωή της. Η ιατροδικαστική εξέταση καταδεικνύει ότι αρχικά τραυματίστηκε στο κεφάλι με μπουκάλι, στη συνέχεια δέχθηκε επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά και τελικά υπέστη το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο.

Ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να επιχείρησε επί περισσότερες από τρεις εβδομάδες να αποπροσανατολίσει τις Αρχές και το περιβάλλον του θύματος. Παράλληλα, διατηρούσε επικοινωνία με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, εμφανιζόμενος δήθεν ανήσυχος για την εξαφάνισή της και εκφράζοντας την επιθυμία να βρεθεί σώα.

Μετά τον θάνατο της 45χρονης, σύμφωνα με την κατάθεσή του, μετέφερε τησορό σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων, όπου την έθαψε αφού προηγουμένως την είχε τοποθετήσει σε σακούλες και τη μετέφερε με καρότσι μέχρι το σημείο της ταφής.

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η εγκληματολογική έρευνα. Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού του χώρου όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, η χρήση ειδικών μεθόδων ανίχνευσης αποκάλυψε ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του σπιτιού, προσφέροντας σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που συνέβαλαν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία με το θύμα και ισχυρίστηκε πως στο παρελθόν διατηρούσαν προσωπική σχέση, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές ως αφορμή της συμπλοκής. Οι ανακριτικές αρχές, ωστόσο, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των συνθηκών του εγκλήματος.

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Εξαπέλυε εμμέσως κατηγορίες εις βάρος του αδελφού της Σταυρούλας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν, στις οποίες ο 43χρονος εμφανιζόταν να αγνοεί την τύχη της γυναίκας και να εκφράζει ενδιαφέρον για τον εντοπισμό της, ενώ παράλληλα φέρεται να άφηνε αιχμές σε βάρος του αδελφού της, επιχειρώντας να στρέψει αλλού τις υποψίες.

Ταυτόχρονα ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσπαθούσε να «δείξει» τον αδελφό της 45χρονης ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της γυναίκας, αναφέροντας όπου μπορούσε – και στα ΜΜΕ – ότι τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές, τσακώνονταν και διαφωνούσαν για τα περιουσιακά τους. Μάλιστα, δεν είχε διστάσει να πει ότι δεχόταν απειλές από τον Γιάννη Λεβεντάκη «για να μην μιλήσει για το θύμα».

Δράστης: Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες, ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί; Δράστης: Ο αδελφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι. Ήξεραν ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα μπήκε μες στο σπίτι με όπλο με κουκούλες.

«Δεν θα σου κάνω τίποτα απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη».

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Οι αναλήψεις από ATM

Όπως προκύπτει από την έρευνα, λίγη ώρα μετά το έγκλημα έγιναν αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 και 800 ευρώ με τις κάρτες του θύματος.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες σε τρίτο άτομο, πιθανόν αλλοδαπό εργάτη, δίνοντάς του τις κάρτες.

Στηρίζει τον άντρα της η γυναίκα τους 43χρονου

Ο σύζυγος του 43χρονου στηρίζει τον σύζυγό της, δηλώνοντας πως όλα είναι μία πλεκτάκη, στην οποία έχουν μπλέξει τον άνδρα της. Μάλισα αρνείται τις πληροφορίες που ήθελαν τον σύζυγό της και την Λεβεντάκη να έχουν ερωτική σχέση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σταυρούλα ήταν περίεργη γυναίκα και βρωμούσε ζωντανή.