Σε χωράφι με ελιές, το οποίο ανήκει στον δράστη, βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας. Την μαχαίρωσε και ύστερα τη φίμωσε με tire up.

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στα Χανιά η υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς οι έρευνες των Αρχών φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες του εγκλήματος και τις ενέργειες του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη μετά τον θάνατό της.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και φιμωμένο, ενώ η κατάσταση της σορού έδειχνε ότι είχε περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από τον θάνατό της.

Η ομολογία - Ψάχνουν τα κίνητρα της δολοφονίας οι αρχές

Κατά την ομολογία του 43χρονου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Μαΐου, όπως είπε ο ίδιος, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση στο σπίτι όπου διέμενε. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα της έρευνας προκειμένου να διαπιστώσουν την ακριβή ακολουθία των γεγονότων και τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 45χρονης.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέφερε τη σορό με όχημα σε ιδιόκτητο χωράφι στον Βατόλακκο, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να αποκρύψει τα ίχνη της πράξης του. Η αποκάλυψη του σημείου από τον ίδιο οδήγησε τις αστυνομικές δυνάμεις στον εντοπισμό της.

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Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα της υπόθεσης. Ανάμεσα στα σενάρια που διερευνώνται βρίσκεται και το ενδεχόμενο προσωπικών ή συναισθηματικών διαφορών μεταξύ του κατηγορούμενου και του θύματος, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο παρελθόν διατηρούσαν στενή σχέση.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τυχόν οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της γυναίκας. Οι Αρχές εξετάζουν αναφορές για συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες και άλλα ψηφιακά ίχνη που ενδέχεται να φωτίσουν τις κινήσεις του κατηγορούμενου και να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.