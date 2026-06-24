Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις.

Στη Ολομέλεια της Βουλής – όπου αναμένεται να το τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί – εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση και η τροπολογία με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του Νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία όχι μόνο μειώνει σημαντικά το ύψος των μηνιαίων δόσεων από τον διαφορετικό μειωμένο τρόπο υπολογισμού των τόκων, αλλά οι υπερβάλλουσες καταβολές που μεσολάβησαν απομειώνουν το υπόλοιπο του κεφαλαίου με την αφαίρεση ισόποσου αριθμού δόσεων από το τέλος της αποπληρωμής του δανείου.

Επίσης, έχει κατατεθεί και μια δεύτερη υπουργική τροπολογία με διατάξεις που αφορούν: Ειδική διαδικασία φορολογικού ελέγχου υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος και καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης - Διαδικασία φορολογικού ελέγχου και ποινικής δίωξης για κακουργήματα φοροδιαφυγής που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση (Τροποποίηση άρθρου 34, παρ. 1 άρθρου 81 και παρ. 34 άρθρου 83 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας). Την προώθηση εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και διασφάλιση ολοκλήρωσης σταθμών αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών (Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 5233/2025) Την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε Περιόδους Κατανομής με μηδενική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 5 ν. 4414/2016). Την μεταβίβαση μετοχών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Μέλη και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4482/2017) και την απαλλαγή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΟΑΣΘ από ΦΠΑ.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια με την θετική ψήφο που έλαβε από τη ΝΔ. Το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

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Βουλευτικές Τροπολογίες

Στο σχέδιο νόμου εκτός της υπουργικής τροπολογίας για τα ενεργά δάνεια του Νόμου Κατσέλη έχουν κατατεθεί παράλληλα και έξι βουλευτικές τροπολογίες. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ έχει καταθέσει συνολικά 4 τροπολογίες. Η πρώτη αφορά στην θέσπιση ρύθμισης 120 μηνιαίων δόσεων για οφειλές προς την φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους δήμους. Η δεύτερη αφορά στην θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού έως ένα ανώτατο ποσό με βάση αντικειμενικά και εξατομικευμένα κριτήρια για φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση καθώς και των Ομάδων Παραγωγών και των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η τρίτη τροπολογία αφορά στην θέσπιση μέτρων για την αναβάθμιση των εξωδικαστικών μηχανισμών και την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών στις συναλλαγές και επικοινωνίες με τους διαχειριστές των πιστώσεων. Η τέταρτη τροπολογία αφορά στην αναγνώριση της ιδιοκτησίας του κτήματος ΠΑΧΗ που ανήκει στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και την απόσυρση των Κτηματολογικών Αγωγών, ως αντιβαίνουσες στην Προστασία της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης των πολιτών προς το δημόσιο και την αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη.

Δύο βουλευτικές τροπολογίες, επίσης, έχει καταθέσει από την πλευρά της και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Η πρώτη αφορά στην διαγραφή των οφειλών των Ελλήνων ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ για την επιχορήγηση που είχαν λάβει για την εγκατάσταση και εξασφάλιση στέγης στην Ελλάδα. Η δεύτερη τροπολογία αφορά την εξομοίωση των αποζημιώσεων των ελεγκτικών μηχανισμών των περιφερειών με αυτές που εκτελούνται από τις υπηρεσίες των υπουργείων.