Σε ατομικό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους για να δροσιστούν, όπως οι φορητοί και ασύρματοι ανεμιστήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στο σπίτι είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Ο κλιματισμός παραμένει λιγότερο διαδεδομένος στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποτελεί σχεδόν δεδομένο σε κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο. Στην Ευρώπη, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό των νοικοκυριών διαθέτει συστήματα ψύξης.

Μέχρι πρόσφατα, όπως αναφέρει το yahoo, ένας βασικός λόγος ήταν οι ίδιες οι κλιματικές συνθήκες. Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπιζαν κατά κανόνα ηπιότερα καλοκαίρια, με τις περιόδους έντονης ζέστης να θεωρούνται περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνας. Αυτό επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν τα κτίρια, τα οποία δίνουν έμφαση κυρίως στη διατήρηση της θερμότητας τον χειμώνα, παρά στη δροσιά το καλοκαίρι.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή έχει μεταβάλει σημαντικά αυτή την ισορροπία, καθώς οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Παρά την αυξανόμενη ανάγκη για ψύξη, η ευρεία υιοθέτηση του κλιματισμού παραμένει περιορισμένη.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι το υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι ενεργειακές απαιτήσεις των συστημάτων κλιματισμού. Σε αρκετές χώρες, η αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και το κόστος ενέργειας λειτουργούν αποτρεπτικά για τα νοικοκυριά, ενώ τίθενται και ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, ο παλαιός σχεδιασμός πολλών ευρωπαϊκών κτιρίων καθιστά δύσκολη την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ψύξης χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις ή ανακαινίσεις, κάτι που αυξάνει ακόμη περισσότερο το κόστος.

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Στο μεταξύ, σε αρκετές χώρες προωθούνται εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης της ζέστης, όπως ο φυσικός αερισμός, η σκίαση, η βελτίωση του αστικού πρασίνου και ο σχεδιασμός κτιρίων με καλύτερη θερμική συμπεριφορά. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ευρέως ανεμιστήρες και φορητές λύσεις ψύξης, ειδικά κατά τη διάρκεια καυσώνων.

Συνολικά, η περιορισμένη χρήση του κλιματισμού στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων: ιστορικού κλιματικού σχεδιασμού, κόστους, ενεργειακής πολιτικής και διαφορετικής κουλτούρας αντιμετώπισης της ζέστης σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.