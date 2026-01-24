Παρόμοιοι νόμοι έχουν θεσπιστεί στην κομητεία του Λος Άντζελες, στο Φοίνιξ, στο Ντάλας, στη Νέα Ορλεάνη και στο Σικάγο, και ο Ρέστλερ προβλέπει ότι πολλοί άλλοι δήμοι θα ακολουθήσουν.

Ένα δωρεάν κλιματιστικό σε κάθε διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη μπορεί να ακούγεται εντελώς ουτοπικό - και σίγουρα εκτός θέματος τον Ιανουάριο - αλλά αυτό περιμένει τους κατοίκους διαμερισμάτων και στις πέντε δημοτικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με το gothamist, ένας νέος νόμος που απαιτεί από τους ιδιοκτήτες να παρέχουν κλιματισμό στους ενοικιαστές κατόπιν αιτήματός τους τέθηκε σε ισχύ αθόρυβα αυτή την εβδομάδα, αλλά με μεγάλο χρονικό διάστημα για τους ιδιοκτήτες. Η πραγματική εφαρμογή του από το Τμήμα Διατήρησης και Ανάπτυξης Στέγασης της πόλης είναι τέσσερα χρόνια μακριά, το 2030, σύμφωνα με το μέλος του Συμβουλίου Λίνκολν Ρέστλερ, ο οποίος υποστήριξε τη νομοθεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«Πολλοί άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν, αλλά σχεδόν 600 Νεοϋορκέζοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ακραία ζέστη», δήλωσε ο Ρέστλερ στο Gothamist. «Και ο πιο συνηθισμένος παράγοντας μεταξύ αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό στο σπίτι».

Ο Ρέστλερ, Δημοκρατικός που εκπροσωπεί το Γκρίνποιντ, το Γουίλιαμσμπουργκ και το Μπρούκλιν Χάιτς, δήλωσε ότι ο νόμος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο παρά την έντονη αντίθεση των συμφερόντων των ακινήτων, οι οποίοι θα μπορούσαν τώρα να αναγκαστούν να ξοδέψουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε αναβαθμίσεις, ανάλογα με τα ακίνητά τους. Τόνισε ότι το κόστος των μονάδων ψύξης θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες κτιρίων, αλλά αναγνώρισε ότι ορισμένα ονομαστικά μηνιαία κόστη θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στους ενοικιαστές.

Η απαίτηση κλιματισμού, που οφείλεται στις αυξανόμενες θερμοκρασίες, έρχεται καθώς ο αριθμός των ημερών που ξεπερνούν τους 86 βαθμούς Κελσίου κάθε χρόνο έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο μισό αιώνα, από 14 τη δεκαετία του 1970 σε 32 σήμερα, σύμφωνα με μια αξιολόγηση κινδύνου του 2024 από το Υπουργείο Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Νέας Υόρκης.

Ο νόμος έρχεται 108 χρόνια αφότου η πόλη εφάρμοσε μια άλλη εντολή, το 1918, που απαιτούσε από τα κτίρια να παρέχουν θέρμανση στους ενοικιαστές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σύμφωνα με το γραφείο του Ρέστλερ. Εκτιμάται ότι 850.000 Νεοϋορκέζοι δεν διαθέτουν κλιματισμό στα διαμερίσματά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ενοικιαστές ζουν σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος και κοινότητες έγχρωμων, σύμφωνα με την πύλη δεδομένων περιβάλλοντος και υγείας της πόλης.

Η ανισότητα έχει συνέπειες ζωής και θανάτου. Μια έκθεση θνησιμότητας που σχετίζεται με τη ζέστη του 2025 που δημοσιεύθηκε από την πόλη ανέφερε ότι οι μαύροι Νεοϋορκέζοι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, με ποσοστά θνησιμότητας διπλάσια από αυτά των λευκών Νεοϋορκέζων.

«Η έλλειψη πρόσβασης σε οικιακό κλιματισμό (AC) είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για θάνατο από θερμικό στρες», ανέφερε η έκθεση. «Μεταξύ εκείνων που πέθαναν από θερμικό στρες, ο τόπος θανάτου ήταν συχνότερα ένα σπίτι χωρίς κλιματισμό».

Η τετραετής προθεσμία για την επιβολή του νόμου θα έδινε χρόνο στα κτίρια να αναβαθμίσουν την ηλεκτρική τους καλωδίωση και να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις κοινής ωφέλειας από το Albany, δήλωσε ο Restler.

Οι αντίπαλοι του νόμου δήλωσαν ότι θα έβλαπτε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδίως τους μικρούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο νόμος περιέχει μια διάταξη εξαίρεσης για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που επικαλούνται ορισμένες δυσκολίες. Το μέτρο απαιτεί επίσης στα μισθωτήρια συμβόλαια να καθορίζουν ποιος πληρώνει ορισμένα έξοδα, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.

«Ενώ είναι καλοπροαίρετη, αυτή η νομοθεσία θα επιβαρύνει ένα ήδη καταπονημένο ηλεκτρικό δίκτυο, θα αυξήσει τη ρύπανση και το κόστος και θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο για το υπάρχον οικιστικό απόθεμα της πόλης να συμμορφωθεί με τον Τοπικό Νόμο 97», δήλωσε ο Zachary Steinberg, εκτελεστικός αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων και υπεράσπισης στο Συμβούλιο Ακινήτων της Νέας Υόρκης. Ο Τοπικός Νόμος 97 ορίζει όρια εκπομπών για τα περισσότερα κτίρια άνω των 25.000 τετραγωνικών ποδιών, σύμφωνα με το Τμήμα Κτιρίων της πόλης.

Η δημοτική σύμβουλος Joann Ariola, Ρεπουμπλικανίδα που εκπροσωπεί το Glendale, το Howard Beach και το Ocean Park, ήταν μία από τα επτά μέλη του συμβουλίου που ψήφισαν κατά του μέτρου, το οποίο έγινε νόμος αφού ο πρώην δήμαρχος Eric Adams δεν το υπέγραψε ή δεν το άσκησε βέτο εντός 30 ημερών. Σε δήλωσή της, είπε ότι τα κέντρα ψύξης της πόλης εξυπηρετούν ήδη τον σκοπό της διατήρησης της δροσιάς στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πολλοί ιδιοκτήτες δεν είναι «κατασκευαστές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» αλλά άνθρωποι της μεσαίας τάξης που αγωνίζονται να κάνουν τις πληρωμές.

«Αυτή η νομοθεσία επιβαρύνει επιπλέον τους μικρούς ιδιοκτήτες ακινήτων που ήδη συνθλίβονται από το βάρος των συνεχώς αυξανόμενων κανονισμών», είπε, «και μπορεί να αναγκάσει περισσότερους από αυτούς να εγκαταλείψουν εντελώς το παιχνίδι των ενοικιάσεων, κάτι που θα συρρικνώσει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη αγορά ενοικίασης στη Νέα Υόρκη».

Ο Ρέστλερ είπε ότι αναμένει ότι ο νόμος θα αμφισβητηθεί στο δικαστήριο, αλλά είναι αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του. «Είχαν αντιταχθεί όταν τον εισαγάγαμε», είπε, «και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν να του αντιταχθούν».