Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη λίγες ώρες μετά την είδηση ότι άγνωστος εισέβαλε στην αποθήκη της επιχείρησής του και απέσπασε μηχάνημα μεγάλης αξίας.

Ο Σάκης Κατσούλης, το πρωί της Τρίτης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι έπεσε θύμα κλοπής, καθώς άγνωστος εισέβαλε στην αποθήκη της επιχείρησής του και απέσπασε ένα μηχάνημα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Ο επιχειρηματίας, περιγράφοντας το συμβάν μέσω σχετικής ανάρτησης, ζήτησε τη βοήθεια των ακολούθων του προκειμένου να βρεθεί ο ένοχος και το αντικείμενο αξίας.

«Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις 18.30 το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω σε επόμενο story σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας και πιο πολύ για την ομάδα μας που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό για να το ετοιμάσει και να τοποθετηθεί σε ένα νέο σημείο», ανέφερε μεταξύ άλλων στη σχετική ανάρτηση.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αποκαλύπτοντας το όχημα του δράστη. Λίγο αργότερα, έλαβε μήνυμα από διαδικτυακό του φίλο, ο οποίος του ανέφερε ότι το πρόσωπο εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Σάκης Κατσούλης, μέσω ξεχωριστής ανάρτησης ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο δράστης και θέλησε να ευχαριστήσει τους ακόλουθούς του για το ενδιαφέρον και την βοήθεια που προσέφεραν στην οικογένειά του:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Επειδή χιλιάδες μηνύματα σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία… Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβαση!! Σας ευχαριστώ όλους..!!».