Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο «Χ».

Στη σημερινή γιορτή του Πατέρα, αναφέρεται με δημοσίευσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Πιο συγκεκριμένα εύχεται χρόνια πολλά στον δικό του πατέρα, τον οποίο τον ευχαριστεί για όσα του έχει προσφέρει:

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τις οικογένειές τους. Και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον δικό μου πατέρα για την αγάπη του και όλα όσα μου χάρισε. Χρόνια πολλά, μπαμπά.

ΥΓ. Νομίζω μια τέτοια φωτογραφία έχουμε όλοι όσοι γεννηθήκαμε στα ‘80s. Τυπωμένη, χωρίς φίλτρα και υψηλή ανάλυση, τότε που δεν είχαμε ούτε κινητά, ούτε καν ίντερνετ».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0g85m4EL3LVvYpt2NRfnEQu7WuegQWgbDZJtmpXHCV4xLZNHUVovC4wZdroeXhcQQl}