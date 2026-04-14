Ένα δελτίο κερδίζει 100.000 ευρώ - Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Πέμπτη (16/4).

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (14/4) κλήρωση του Τζόκερ, που μοίραζε περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 7, 32, 37, 44 και Τζόκερ το 17.

Τζακ ποτ σημειώθηκε και στην αποψινή κλήρωση, ενώ ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, πέντε δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (16/4) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=8V737fR94kk}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: