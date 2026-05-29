Πλήθος κόσμου, όλων των ηλικιών, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά θερινού σινεμά.

Το παλιό ελληνικό σινεμά έχει τη μοναδική ικανότητα να φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές και να δημιουργεί αυθεντικές στιγμές γέλιου, μέσα από ατάκες που άφησαν ιστορία και διαχρονικές μορφές της μεγάλης οθόνης που διατηρούν τη δημοφιλία τους στο πέρασμα δεκαετιών.

Μία από αυτές είναι αδιαμφισβήτητα και ο Θανάσης Βέγγος, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης» που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 27 Μαΐου, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πλαίσιο του «This is Athens City Festival».

Πλήθος κόσμου, όλων των ηλικιών, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά θερινού σινεμά, μέσα στο κέντρο της πόλης, σε μία άκρως καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η Allwyn ήταν παρούσα για ακόμη μία βραδιά, προσφέροντας δωρεάν ποπ κορν στους παρευρισκόμενους για να ζήσουν μία ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=15x7-7WcXO8}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα