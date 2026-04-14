Εικόνες ντροπής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη διάρρηξη σε σχολείο της Γλυφάδας.

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το 5ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γλυφάδας, όταν άγνωστοι εισέβαλλαν στο σχολείο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, ενώ δεν δίστασαν να κλέψουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρηματικό ποσό χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έκλεψαν έξι υπολογιστές αλλά και 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή, ποσό που προοριζόταν για σχολική εκδρομή. Παράλληλα, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και πέταξαν μπογιές σε τοίχους.

Για το περιστατικό έχει τοποθετηθεί και ο δήμος Γλυφάδας, ο οποίος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των φθορών όσο πιο σύντομα γίνεται.

«Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου»

Με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου οι υπέυθυνοι για τον βανδαλισμό να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν.

«Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης. Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους.

Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από «γνωστούς-αγνώστους».

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών.

Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και - εφόσον είναι ανήλικοι - στους γονείς ή κηδεμόνες τους».