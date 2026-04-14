Επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε σε καφεκοπτείο της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά την Ανάσταση.

Ιδιαίτερα απρόσεκτος φάνηκε να είναι ένας διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη, όταν αποπειράθηκε να εισβάλλει σε καφεκοπτείο στην Πολίχνη το βράδυ της Ανάστασης.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο επίδοξος διαρρήκτης σκαρφάλωσε και έσπασε το τζάμι προκειμένου να μπει μέσα στην επιχείρηση. Όταν έγινε αντιληπτός από μία γειτόνισσα, εκείνος πήδηξε από ύψος 2.5 μέτρων, με αποτέλεσμα να σπάσει την τζαμαρία και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή.

«Μετά την Ανάσταση ήρθα στο μαγαζί μέχρι τις 3:20 περίπου. Με το πού τελείωσε η εκκλησία στις 3:37 έρχεται ένας, πατάει στο στόρι, ανεβαίνει επάνω, σπάει το τζάμι. Για καλή μου τύχη μία πελάτισσα μου βγήκε έξω και αρχίζει φωνάζει. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν να μπουν, μόνο το τζάμι, γέμισε ο τόπος γυαλιά. Κόπηκε, έχει αίματα επάνω», είπε ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου στην ΕΡΤ.