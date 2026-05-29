Οι εργαζόμενοι παρέλειψαν να την κατεβάσουν από το όχημα και να τη μετεπιβιβάσουν σε άλλο λεωφορείο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να παραμείνει εγκλωβισμένο για δύο ολόκληρες ώρες.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν βρεθεί εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική πλευρά της πόλης, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ξέχασαν μια 17χρονη κοπέλα μέσα σε λεωφορείο για περίπου δύο ώρες.

Σύμφωνα με το parallaxi, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η 52χρονη μητέρα του κοριτσιού πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού για να υποβάλει μήνυση κατά των υπευθύνων.

Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, η μητέρα είχε επιβιβάσει την ανήλικη κόρη της στο λεωφορείο του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι παρέλειψαν να την κατεβάσουν από το όχημα και να τη μετεπιβιβάσουν σε άλλο λεωφορείο, όπως έπρεπε να γίνει για να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να μείνει εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του οχήματος για δύο ολόκληρες ώρες.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.