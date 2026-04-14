Μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στη Μυτιλήνη, οι οποίοι αντιδρούν στα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης, 14/04, κτηνοτρόφοι στην Μυτιλήνη, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί στο νησί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, η αρχική συγκέντρωση έγινε έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ζωοτροφές. Στη συνέχεια, διαμέσου της αγοράς της Μυτιλήνης κατευθύνθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποκλείοντας τα εξερχόμενα και εισερχόμενα ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ περί τις 2 μετά το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μπήκε στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού και προσέγγισε τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» αποκλείοντας την είσοδο σε αυτό και επιβατών.

Αυτό το οποίο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα είναι αν θα επιτρέψουν την επιβίβαση του πλόιου, το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει στις 18:00 για Χίο και Πειραιά.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου του αφθώδους πυρετού προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους τoυ νησιού αλλά και σε όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια τα οποία επρόκειτο να τροφοδοτήσουν την αγορά της χώρας παρέμειναν αδιάθετα, ενώ, όπως σημειώνουν, το νησί έκανε Πάσχα με σφάγια που εισήγαγε για τις ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, μεγάλο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών - Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως το ονομαστό λαδοτύρι.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις και από την μη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος που χύνεται σε αυτοσχέδιους λάκκους ή σε ρέματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.

Αναχώρησε το «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»

Με καθυστέρηση μίας ώρας αναχώρησε το «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» από το λιμάνι της Μυτιλήνης. Το πλοίο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το δρομολόγιό του για Χίο και Πειραιά στις 18:00, αναχώρησε στις 19:00 μεταφέροντας μόνο 200 από τους 700 επιβάτες και χωρίς φορτηγά και Ι.Χ οχήματα. Από τους 200 επιβάτες, η πλειοψηφία τους είναι στρατιώτες που επιστρέφουν από άδεια και άτομα που αποδεδειγμένα έπρεπε να ταξιδέψουν για λόγους υγείας.

Δείτε φωτογραφίες από την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI