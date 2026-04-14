Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα 79χρονος οδηγός που λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου στο Καστέλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 79χρονος την ώρα που πήγε να κατέβει από το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κάτω Παλαιόκαστρο, λύθηκε το χειρόφρενο και το αμάξι κύλησε, με αποτέλεσμα να μαγκώσει το πόδι του στην πόρτα ενώ το όχημα κατέληξε σε στύλο της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άνδρα από το όχημα.

Αμέσως, ο 79χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία του ηλικιωμένου τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο.