Η ιστορία του 84χρονου Θεόφιλου στη Χαλκιδική είχε συγκλονίσει, με τον ηλικιωμένο να παίρνει μετά κόπων και βασάνων πίσω το σπίτι του.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης, ο άνθρωπος που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με τον πολυετή αγώνα του να κρατήσει το σπίτι του στα Φλογητά Χαλκιδικής.

Η ιστορία του είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο έξωσης, εξαιτίας δανειακής υποχρέωσης του γιου του, για την οποία είχε μπει εγγυητής. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τη διεκδίκησή του.

Σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της υπόθεσης, είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από την κατοικία του, επιλέγοντας όμως να παραμείνει έξω από αυτή, στήνοντας ένα πρόχειρο κατάλυμα μαζί με τις κόρες του, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να μην την εγκαταλείψει.

Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτειά του, η οποία τελικά είχε αίσιο τέλος, καθώς κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, δικαιώνοντας τον αγώνα που έδωσε.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Φλογητά, ενώ την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή στενό πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η διαδικασία της έξωσης έγινε σε μία περίοδο κατά την οποία ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, όντας νεφροπαθής. Την ημέρα της έξωσης, ο 84χρονος βρισκόταν για αιμοκάθαρση, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη σύζυγο του, τις δύο κόρες τους ηλικίας 54 και 47 ετών, καθώς και τον 34χρονο εγγονό του.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από μήνυση που υπέβαλαν η δικαστική επιμελήτρια και ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει αποκτήσει το ακίνητο μέσω πλειστηριασμού και ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία.

Μιλωντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη με τη Ζήνα», η κυρία Σωτηρία, σύζυγος του κ. Θεόφιλου είχε συγκλονίσει με τα όσα είχε πει. «Μόνο ο θεούλης θα μας δικαιώσει, αυτά που περάσαμε και περνάμε ακόμη. Τι τραβήξαμε, τι αγώνα κάναμε γι'αυτό το σπίτι και τι φτώχεια και τώρα δεν έχουμε στέγη ούτε να κάτσουμε στο σπίτι όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει συμπόνοια. Ξηλώσανε μέχρι και την ράμπα για να μην μπορεί ο άντρας μου να μείνει. Τα πράγματα τα πήραν και μας έσπρωξαν στον δρόμο. Μας ρωτάτε εμάς με τι στερήσεις το κάναμε αυτό το σπίτι; Ολοι οι κόποι μας, 60 χρόνια ζωής, πήγαν χαμένοι. Θέλω να ζητήσω να μας αφήσουν να μπούμε στο σπίτι μας. Ήρθα από την αιμμοκάθαρση ο άντρας μου και δεν τον άφησαν να μπει μέσα να ξεκουραστεί. Μας πήγανε και στο κρατητήριο, λες και σκοτώσαμε ανθρώπους, αυτοί που σκοτώνουν δεν τους πηγαίνουν έτσι. Χάσαμε όλοι μας μια ζωή».