Έφυγε η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αγγελική.

Η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, έφυγε από την ζωή, 1,5 χρόνο μετά τον θάνατο του γιου της.

Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης είχε φύγει από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 61 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

Η απώλειά του είχε συγκλονίσει τον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, ενώ η μητέρα του, Αγγελική, είχε εμφανιστεί συντετριμμένη, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dio8gzr3ybg1?integrationId=eexbs17lxeknn2p}