Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ με αφορμή τον στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, το περιστατικό κρούσματος μηνιγγίτιδας στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) με στρατιώτη να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) επιβάλλει εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

• Η ιχνηλάτηση στις επαφές του στρατιώτη.

• Η δωρεάν χημειοπροφύλαξη και εμβολιασμός όλων των φαντάρων και του προσωπικού του στρατοπέδου

• Η αποσυμφόρηση των θαλάμων και των άλλων χώρων του στρατοπέδου

Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται η ανάγκη πλήρους, αποκλειστικά δωρεάν ιατρικού ελέγχου των νέων που κατατάσσονται για την στρατιωτική τους θητεία με ευθύνη του κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας εύχεται ταχεία ανάρρωση στον φαντάρο που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.