«Πριν μείνω τώρα έγκυος, είχα χάσει ένα μωράκι στο πρώτο τρίμηνο».

Η Άννα Πρέλεβιτς βιώνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγο καιρό θα υποδεχτεί το πρώτο της παιδί, μαζί με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA, μίλησε ανοιχτά για αυτή τη μοναδική εμπειρία, αποκαλύπτοντας παράλληλα για πρώτη φορά ότι στο παρελθόν είχε βιώσει μια αποβολή.

Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της, εξήγησε πως επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι να νιώσει πιο ασφαλής: ανέφερε ότι είχε προηγηθεί μια απώλεια και ήθελε πρώτα να ολοκληρωθούν σημαντικές εξετάσεις πριν μοιραστεί τα νέα, ακόμα και με τον ευρύτερο κύκλο της. Όταν τελικά το ανακοίνωσε, δήλωσε πως ένιωσε χαρά και ανακούφιση. Παράλληλα, σημείωσε ότι το γεγονός πως ήταν χειμώνας τη βοήθησε να διατηρήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει σχετικά δημοσιεύματα.

Μιλώντας για την αποβολή που είχε στο πρώτο τρίμηνο, εξομολογήθηκε πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η εμπειρία. Όπως είπε, η ανάγνωση ιστοριών άλλων γυναικών που είχαν περάσει το ίδιο της έδωσε δύναμη, γι’ αυτό και θέλησε να μοιραστεί τη δική της ιστορία, ώστε να βοηθήσει όσες βιώνουν κάτι παρόμοιο να μην αισθάνονται μόνες.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο άγχος που τη συνόδευε σε κάθε υπέρηχο κατά τη διάρκεια της τωρινής εγκυμοσύνης, εξηγώντας πως η πιο δύσκολη στιγμή στο παρελθόν ήταν όταν δεν άκουσε τον καρδιακό παλμό του μωρού σε έναν προγραμματισμένο έλεγχο — μια εμπειρία που, όπως είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

