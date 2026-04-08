Από ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ έμαθε η Δάφνη Μπόκοτα ότι πλέον το πρόσωπό της έγινε… λαμπάδα για την Ανάσταση.

Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, η Δάφνη Μπόκοτα στα social media, όταν πληροφορήθηκε ότι έγινε λαμπάδα για την Ανάσταση.

Η παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με το θεσμό της Eurovision και φέτος βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα», παρακολουθούσε ένα ρεπορτάζ στο ΣΚΑΙ, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την έκπληξη.

Στο δεύτερο μέρος του βίντεο, απεικονίζεται η ίδια να απολαμβάνει το στιγμιότυπο, λέγοντας χιουμοριστικά:

«Επιτέλους! Καιρός ήταν να γίνω και εγώ λαμπάδα…».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της μάλιστα, πρόσθεσε: «Όταν όλη σου τη ζωή περιμένεις να… Καλό Πάσχα σε όλους με υγεία και γέλιο!».