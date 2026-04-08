Η Άννα Φόνσου, μίλησε για την απώλεια της Μαρινέλλας και αποκάλυψε το λόγο που δεν βρέθηκε στην κηδεία της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, η Άννα Φόνσου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, στάθηκε και στην απώλεια της Μαρινέλλας, αποκαλύπτοντας το λόγο που δεν θέλησε να βρεθεί στην κηδεία της.

Υπενθυμίζεται, ότι η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, το Σάββατο 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική σκηνή.

Η Άννα Φόνσου, μιλώντας για την σπουδαία ερμηνεύτρια, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι αποφεύγει να παρευρίσκεται σε κηδείες που υπάρχει έντονη παρουσία δημόσιων προσώπων και τηλεοπτικών συνεργείων.

Σε ό,τι αφορά την απώλεια της Μαρινέλλας, σημείωσε: «Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι».

Εξηγώντας τους λόγους που δεν έδωσε4 το «παρών» στην κηδεία της, ανέφερε: «Δεν πήγα στην κηδεία. Δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες… που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις… Δεν μ’ αρέσει».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση για τη Μαρινέλλα, μίλησε και για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, λέγοντας: «Μ’ αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει».