Η αναφορά του Γιώργου Λιάγκα στην Κατερίνα Καινούργιου και οι ευχές που της έστειλε για την γέννηση της κόρης της.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, ο Γιώργος Λιάγκας, αποκάλυψε στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό» τη σύντομη συζήτηση που είχε με την Κατερίνα Καινούργιου και τις ευχές που της έστειλε για τη γέννηση της κόρης της.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια του Alpha, το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι και έκτοτε έχει δεχτεί ευχές από τους συναδέλφους της και παρουσιαστές άλλων εκπομπών.

Έτσι, το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι λίγο πριν βγει στον αέρα επικοινώνησε μαζί της και την ρώτησε αν θα ήταν θετική στο ενδεχόμενο να βγει ζωντανά στην εκπομπή.

Ο παρουσιαστής – δημοσιογράφος ανέφερε αρχικά: «Εμείς είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, οπότε ήρθαμε σε επικοινωνία με την Κατερίνα, μέσω μηνυμάτων, και τηλεφωνικά. Της έστειλα ευχές, το είχα αναφέρει και προχθές αυτό. Εκείνη μάλιστα ανέβασε και πολύ όμορφες φωτογραφίες από την έξοδό της από το μαιευτήριο, μαζί με τον πατέρα του παιδιού και στιγμιότυπα με το μωρό, τα μικρά του πατουσάκια…».

Και συνέχισε: «Της έστειλα λοιπόν μήνυμα και τη ρώτησα. Είμαι και εγώ θρασύς... «Κατερίνα μου, έχεις καταφέρει να κοιμηθείς καθόλου; Ή το μωρό σας κρατούσε ξύπνιους;». Στη συνέχεια της πρότεινα, μιας και είμαστε live, «μήπως θα ήθελες να βγεις στον αέρα για να σου δώσουμε τις ευχές μας;».

Όπως ωστόσο σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας, η Κατερίνα Καινούργιου, αρνήθηκε ευγενικά την πρότασή του: «Καλημέρα Γιώργο, είμαι άυπνη αλλά νιώθω πολύ χαρούμενη»… Μου ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να εμφανιστεί τηλεοπτικά εκείνη τη στιγμή, κάτι που είναι απόλυτα κατανοητό και σωστό. Άλλωστε, στη θέση της θα έκανα το ίδιο, αν και προφανώς δεν μπορώ κυριολεκτικά…».

