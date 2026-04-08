Το viral trend του TikTok που «τρελαίνει» τους μικρούς και νευριάζει τους μεγάλους;

Το «6 – 7», είναι ένα από τα πιο viral trend του TikTok τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με τα νεαρά άτομα να το χρησιμοποιούν ανελλιπώς.

Τα δύο νούμερα μπαίνουν στη σειρά και διαβάζονται στα αγγλικά ως «six - seven», ενώ ταυτόχρονα η έκφραση συνοδεύεται και από την κίνηση των χεριών.

Τη συγκεκριμένη χειρονομία, χρησιμοποίησε μάλιστα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σκοπό να ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμα του TikTok την απαγόρευση των social media στα ανήλικα μέχρι 15 ετών.

Παρ’ όλα αυτά, η έκφραση δεν φαίνεται να έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία, ωστόσο χρησιμοποιείται τακτικά από τα παιδιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο trend.

Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει σαφή απάντηση σε κάποιο ερώτημα, ενώ οι μαθητές έχουν βρει το «κουμπί» για να… «τρελαίνουν» τους δασκάλους, οι οποίοι μάλιστα αποφεύγουν να βάζουν στη σειρά τα συγκεκριμένα νούμερα για να αποφύγουν τη φασαρία.

