Καλεσμένη στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube βρέθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, όπου μίλησε ανοιχτά για τις ερωτικές σχέσεις και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με τους γιους της και στο πόσο εύκολα μοιράζονται μαζί της τα προσωπικά τους:

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δε μου τα λένε όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια… Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα, ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δε θα μου τα μεταφέρει, οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν, πάντως μιλάνε. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι μαθαίνω, το μαθαίνω από τους ίδιους».

Στη συνέχεια, η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το διαζύγιό της, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γνωριμία των παιδιών της με έναν νέο σύντροφο:

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πολύ να ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει κανόνας· το σημαντικό είναι να είμαστε ειλικρινείς με τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους και όσα πρέπει να γνωρίζουν».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως για τα προσωπικά της ζητήματα εμπιστεύεται κυρίως την αδελφή της και τη Μαίρη Συνατσάκη:

«Η αδελφή μου είναι πιο αυστηρή, πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη, από την άλλη, θα σου πει την αλήθεια με πιο ήπιο τρόπο, σαν χάδι».

Κλείνοντας, η ηθοποιός ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στις φιλικές σχέσεις και τα όριά τους:

«Δε θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα κι αν δεν ήταν κολλητή. Είναι περίεργο, ειδικά αν γνωρίζεις την ιστορία. Θα μου ήταν πολύ άβολο, και το ίδιο πιστεύω ισχύει και για τις φίλες μου».

