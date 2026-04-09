Προβλήματα με τις αιτήσεις του Fuel Pass 2026. Στα ΚΕΠ για να βρουν λύση οι πολίτες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026, με τη δεύτερη ημέρα πληρωμών να αφορά σήμερα, 9 Απριλίου, τους δικαιούχους των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και 0.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος κατανομής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ επιχειρεί να μειώσει την πίεση στην πλατφόρμα, ωστόσο τα τεχνικά προβλήματα εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη διαδικασία.

Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ταυτοποίηση, καθώς δεν λαμβάνουν τον απαραίτητο κωδικό επιβεβαίωσης. Ως αποτέλεσμα, η πλατφόρμα παραπέμπει τους πολίτες στα ΚΕΠ για επιβεβαίωση στοιχείων με φυσική παρουσία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 800.000 αιτήσεις, από ένα σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση από την πρώτη ημέρα έχουν ήδη λάβει την ενίσχυση, ενώ από τις 10 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ έως το τέλος του μήνα.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet και προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, να δηλώσουν το όχημα και να επιλέξουν τρόπο πληρωμής, είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με τραπεζική κατάθεση.

Στην περίπτωση που επιλέξουν ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγουν στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνουν τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμούν την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγουν το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο ανήκουν. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Η επιδότηση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου.

Τα ποσά

Τα ποσά κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή, με υψηλότερες ενισχύσεις να προβλέπονται για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για όσους επιλέγουν την ψηφιακή κάρτα.

Πιο συγκεκριμένα τα ποσά:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.