Όσοι επιλέξουν να πληρωθούν με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πάρουν μείον 5 ευρώ για τη μηχανή και μείον 10 ευρώ για αυτοκίνητο.

Οι δικαιούχοι κινούνται σε ρυθμούς Fuel Pass καθώς είναι επί ποδός για να προλάβουν να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους στην πλατφόρμα βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6, 7. Την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) θα κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0. Αντίστοιχα από την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 έως και τις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους, χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση όσοι υποβάλουν αίτηση μετά την Μεγάλη Πέμπτη θα πληρωθούν μετά την Τρίτη του Πάσχα λόγω των τραπεζικών αργιών.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Fuel Pass 2026

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και ολοκληρώνουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλώνουν το όχημα και επιλέγουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση καταβάλλεται:

είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN)

Να σημειωθεί ότι δίνεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ως προς τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι για τα αυτοκίνητα η επιδότηση καυσίμων ανέρχεται σε 50 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για τις μοτοσυκλέτες 30 και 35 ευρώ αντίστοιχα. Όσοι επιλέξουν να πληρωθούν με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πάρουν λιγότερα (μείον 5 ευρώ για τη μηχανή και μείον 10 ευρώ για αυτοκίνητο).

Τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή στο Fuel Pass είναι οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Πόσα και ποια οχήματα είναι δυνατόν να δηλωθούν από έναν δικαιούχο του Fuel Pass III;

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για οχήματα μισθωμένα με leasing

Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:

α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ή

β) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.