Σε συλλογή υπογραφών προσανατολίζονται «γαλάζιοι» βουλευτές.

«Καζάνι που βράζει» είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το Dnews.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος ζήτησε δημοσίως τη σύγκλισή της με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική συζήτηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Το Μαξίμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν πρόκειται να συναινέσει στη σύγκλιση της "Γαλάζιας" ΚΟ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και αυτό γιατί η κατάσταση μεταξύ των βουλευτών είναι εκρηκτική.

Οι διαφωνούντες βουλευτές, πάντως, δεν θα αφήσουν μια άρνηση να περάσει.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως πληροφορούμαστε, θα συγκεντρώσουν υπογραφές για την πραγματοποίησή της...

Β.Σκ.