Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, άσκησε έντονη κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αιχμή το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την πρόσφατη απόφαση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.

Ο κ. Βλάχος χαρακτήρισε αρνητικά την απόφαση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, κάνοντας λόγο για «άνισο αγώνα». Όπως εξήγησε, «υπουργός θα γίνει ο καλός βουλευτής, όχι το αντίστροφο», εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή στην κοινοβουλευτική λειτουργία και την πολιτική ισορροπία.

Αναφερόμενος στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βλάχος σημείωσε ότι δημιουργεί «ντροπή» τόσο στους βουλευτές όσο και στην κοινωνία, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ακούει ο κόσμος αυτά, νιώθει αμηχανία, απογοητεύεται». Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες» και υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία στάση στο ζήτημα της άρσης ασυλίας των βουλευτών. «Ή όλοι ή κανένας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως κριτής για το ποιος πρέπει να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. «Αν ήμουν σε τέτοια λίστα, θα ήθελα την αθώωσή μου από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή», είπε.

Ο ίδιος εξέφρασε τη διαφωνία του με τη ρητορική περί «διαχρονικής παθογένειας», σημειώνοντας ότι αυτή η προσέγγιση δεν τον καλύπτει. «Γι’ αυτό πάμε σε εκλογές, για να πάμε προς το καλύτερο», δήλωσε, προσθέτοντας πως εφόσον αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, η κυβέρνηση δεν χάνει το ηθικό της πλεονέκτημα. «Αν όμως επιμένουμε στη διαχρονική παθογένεια, εγώ πρώτος είμαι σε αμηχανία», συμπλήρωσε, περιγράφοντας ένα κλίμα φθοράς: «Όταν πετιέται κάθε τρεις και λίγο ένα νέο “φασούλι”, σου κόβει τα πόδια».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του δεν είναι η επανεκλογή, αλλά η χρησιμότητά του προς την κοινωνία. «Προτεραιότητά μου δεν είναι η επανεκλογή, αλλά να αποδεικνύεις ότι είσαι χρήσιμος», ανέφερε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι αναμένει να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία πριν λάβει θέση: «Να δούμε όλη τη δικογραφία, να καταλογιστούν ευθύνες. Θέλω να δω την πρόταση για την άρση ασυλίας και θα αποφασίσω αν θα ακολουθήσω κομματική γραμμή ή κατά συνείδηση. Ό,τι γίνει, να γίνει για όλους».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε εσωκομματικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για αλλαγή στο «DNA» της Νέας Δημοκρατίας. Ειδική μνεία έκανε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την υιοθεσία, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στη νοοτροπία του κόσμου μας» και ότι θα έπρεπε να υπάρξει διαφορετικός χειρισμός. Όπως αποκάλυψε, σε σχετική ενημέρωση που είχε προηγηθεί, είχε αναφερθεί ότι δεν θα υπάρξει υιοθεσία, κάτι που –όπως άφησε να εννοηθεί– δημιούργησε σύγχυση. «Εγώ δεν ψήφισα. Όσοι ψήφισαν δεν θεωρούν ότι παγιδεύτηκαν;» διερωτήθηκε.

Τέλος, έκανε λόγο για «έλλειμμα σεβασμού» προς τους βουλευτές και ζήτησε, μετά τις γιορτές, τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, αυτοκριτική και επαναπροσδιορισμός της πορείας του κόμματος. «Να γίνει καθαρή κουβέντα, να επαναπροσδιοριστούμε», ανέφερε.

