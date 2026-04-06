Και με τον Μελά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχαμε το σκάνδαλο!

Είναι απίστευτη η πολιτική ελαφρότητα με την οποία εξαγγέλονται μέτρα όπως αυτό του ασυμβιβάστου υπουργού και βουλευτή.

Πρώτον, υποθέτουμε πως οι υπουργοί δεν θα είναι μόνο εξωκοινοβουλευτικοί αλλά και βουλευτές που θα παραιτούνται στη διάρκεια της θητείας τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε αλλοίωση του πολιτεύματος.

Δεύτερον, οι βουλευτές που θα παραιτούνται για να γίνουν υπουργοί θα επανέρχονται όταν τίθενται εκτός κυβέρνησης; Γίνεται αυτό;

Τρίτον, όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός τότε το ρουσφέτι θα απογειώνεται καθώς θα είναι σε ανταγωνισμό με τον επιλαχόντα που θα πάρει τη θέση του.

Σκεφτείτε το...

Β.Σκ.