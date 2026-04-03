Σε Συμπληγάδες έχει βρεθεί το Μαξίμου μετά και την νέα δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως αποτέλεσμα αυτής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε μίνι ανασχηματισμό, πετώντας εκτός κυβερνητικού σχήματος τους υπουργούς και υφυπουργούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δύο πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά:

Πρώτον, πρόκειται για ανασχηματισμό που δεν αποτέλεσε επιλογή του πρωθυπουργού, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ασφαλώς δεν περιποίει τιμή για την Κυριάκο Μητσοτάκη να αναγκάζεται να αλλάξει την κυβέρνησή του λόγω… δικογραφιών.

Δεύτερον, με τον ανασχηματισμό δεν τερματίζεται η κυβερνητική κρίση. Παραδοσιακά οι ανασχηματισμοί σηματοδοτούν το κλείσιμο ενός πολιτικού κύκλου και τη «νέα αρχή» για το κυβερνητικό σχήμα. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ούτε ο πολιτικός κύκλος κλείνει ούτε η κυβέρνηση κάνει κάποια νέα αρχή. Αντιθέτως, η κυβερνητική κρίση συνεχίζεται και ενδέχεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα

Γιατί συνεχίζεται η κρίση

Εκτιμάμε ότι η κυβερνητική κρίση θα συνεχιστεί για πέντε λόγους:

1. Το Μαξίμου έχει μπροστά του το πολύ δύσκολο έργο της κοινοβουλευτικής διαχείρισης των διώξεων, τόσο για τους βουλευτές όσο και τους υπουργούς. Πέρα από τις αρνητικές πολιτικές επιπτώσεις των άρσεων των ασυλιών και της διενέργειας Προανακριτικής, αυτές καθαυτές οι διαδικασίας θα κρατήσουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

2. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Το θέμα θα τροφοδοτείται με νέα στοιχεία και όσο αυξάνεται ο αριθμός των εμπλεκόμενων, τόσο θα χάνει σε αξιοπιστία το κυβερνητικό αφήγημα «ένα ρουσφέτι έκαναν».

3. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει για την κυβέρνηση από τη δημοσιοποίηση των ηχογραφημένων συνομιλιών των γαλάζιων πολιτικών με τους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες περιέχονται στις δικογραφίες. Ανεξάρτητα από την ποινική τους βαρύτητα, αυτές οι συνομιλίες αναμένεται να ενισχύσουν την αίσθηση της γενικευμένης διαφθοράς και του καθεστώτος των «φραπέδων».

4. Για να αλλάξει το (βαρύ για την κυβέρνηση) κλίμα απαιτούνται ενέργειες (κυρίως παροχές) που δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης που αυτός έχει προκαλέσει. Η κυβέρνηση μπορεί να παίξει μόνο άμυνα, με στόχο τη μείωση του πολιτικού κόστους.

Η αδυναμία του Μαξίμου

5. Το κυριότερο όμως είναι ότι η διαχείριση της κατάστασης είναι πάρα πολύ δύσκολη για το Μαξίμου. Στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε Συμπληγάδες: Από τη μια μεριά, δεν πρέπει να δώσει την αίσθηση στην κοινωνία ότι συγκαλύπτει το σκάνδαλο, προστατεύοντας τους ανθρώπους του. Από την άλλη, δεν μπορεί να δώσει την αίσθηση στο νεοδημοκρατικό «στράτευμα» ότι εγκαταλείπει τους δικούς του, μετατρέποντάς τους σε εξιλαστήρια θύματα. Το θέμα δεν είναι μόνο το πώς θα καταγραφεί στην κοινωνία η στάση του πρωθυπουργού, αλλά και αν θα εκδηλωθούν φαινόμενα απειθαρχίας στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, φαινόμενα που θα παροξύνουν την κυβερνητική κρίση.

Αυτή τη στιγμή το Μαξίμου εμφανίζεται να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες καθορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενδεικτική της πολιτικής αδυναμίας του πρωθυπουργού είναι η υπουργοποίηση των εξωκοινοβουλευτικών Μαργαρίτη Σχοινά και Βαγγέλη Τουρνά, προκειμένου να μην τροφοδοτηθεί η δυσαρέσκεια εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Το ερώτημα αν o ΟΠΕΚΕΠΕ θα πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις, είναι κάτι παραπάνω από εύλογο.