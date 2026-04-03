Στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς, αρχικά, για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ επιμένει να ζητά εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «εμείς δεν αρνούμαστε ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει τυπικά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά λέμε ότι αυτή η δεδηλωμένη σύντομα θα είναι μία δεδηλωμένη υποδίκων. Άρα θα υπάρχει ζήτημα νομιμοποίησης αυτής και η μόνο λύση σε αυτό το αδιέξοδο είναι να προκηρυχθούν εκλογές» και εξήγησε ότι:

«Αυτήν τη στιγμή, έχουμε μία κυβέρνηση που την εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση ο κ. Ντίλιαν – ένας καταδικασμένος πρώην πράκτορας – και ο Πρωθυπουργός φοβάται να έρθει στη Βουλή να μιλήσει για αυτό αφήνοντας μία οσμή ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Ταυτόχρονα έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή που ενταφιάζουν το αφήγημα περί χρόνιας παθογένειας. Πρόκειται για ένα αμιγώς "γαλάζιο" σκάνδαλο και αυτό δεν είναι κατ' ευφημισμό αλλά η πραγματικότητα».



Υπογράμμισε, δε, ο Εκπρόσωπος Τύπου ότι «εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, δεν θα καταδικάσουμε κανέναν. Εμείς αναμένουμε να πάνε οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη και να αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση. Όμως για τους 11 – αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα – για να ζητάει άρση ασυλίας τότε έχει προηγηθεί μία έστω κατ’ ελάχιστον αξιολόγηση ώστε να θεωρούνται τουλάχιστον ύποπτοι. Από αυτά που διαρρέονται όμως, προκύπτει ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως λάφυρο και προχωρούσαν σε ρουσφέτια – κάποια από τα οποία, θα το δούμε βέβαια, μπορεί να ήταν παράνομα σε σχέση με το δικαίωμα λήψης των επιδοτήσεων. Αυτό το έκαναν επικαλούμενοι την πολιτική τους ιδιότητα. Έχουμε τους “Φραπέδες” και την κα Σεμερτζίδου που ήταν συντονίστρια κοινοτικών πόρων και φαίνεται ότι έχουμε έναν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Τσιάρα, που φαίνεται να είναι ελεγχόμενος».

«Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να σταθεί πια. Οι συμψηφισμοί έπεσαν στο κενό. Πρόκειται για τη μόνη κυβέρνηση που σπάει κάθε ρεκόρ ελεγχόμενων. Δεν αξίζει στη χώρα αυτή η παρακμή», δήλωσε με έμφαση στηλιτεύοντας τη στάση της κυβέρνησης.



Στη συνέχεια, ο Κώστας Τσουκαλάς επέστησε την προσοχή στο «τί σήμα δίνουμε στην Τουρκία όταν δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια της κυβέρνησης για να δούμε που βρίσκεται σήμερα το υλικό παρακολούθησης που ενδέχεται να περιέχει συνομιλίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ;».

Κληθείς να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις για τη δίκη των Τεμπών, ο κ. Τσουκαλάς συνέστησε «ψυχραιμία και από όλα τα μέρη αυτής της δίκης να υπάρξει εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας της για έχουμε απονομή δικαιοσύνης και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε˙ να μάθουμε την αλήθεια, όσο αυτό γίνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο.Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και στάση, να σας πω ότι ο πολιτικός που είναι και δικηγόρος οφείλει στην αίθουσα να είναι μόνο δικηγόρος και να σέβεται ό,τι ορίζει το δικαστήριο.Αν βέβαια θέλετε να μιλήσουμε συνολικά για την υπόθεση των Τεμπών τότε να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση έχει γίνει πολλές φορές φορέας τοξικότητας. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης με την προσπάθειά της να υπονομεύσει την έκβαση των πραγμάτων».

Τέλος, με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά του στο κλείσιμο των τραπεζών ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «πρέπει να αξιολογήσουμε ότι την στιγμή που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη και έτοιμη να καταρρεύσει, ο πρώην Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να δικαιωθεί της τείνει χείρα βοηθείας.Ενώ συζητάμε για μία κυβέρνηση σκανδάλων, μία κυβέρνηση υποδίκων που φοβάται να πάει στη Βουλή ο κ. Τσίπρας τους δίνει την δυνατότητα να αλλάξουν την ατζέντα.Προφανώς δεν θεωρώ ότι αποτελεί δείγμα πολιτικής ωρίμανσης η φράση που αφορούσε στο κλείσιμο των τραπεζών αμέσως μετά τις εκλογές και μάλιστα χωρίς καμία νομιμοποίηση. Αν κάποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί έχει πολλές επιλογές να ψηφίσει, αν όμως θέλει να αλλάξει πορεία η χώρα τότε έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ».