Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, ενόψει Πάσχα.

Η πασχαλινή έξοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026.

Τα πλοία προς τις Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια έως και το Μεγάλο Σάββατο για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ήπιες και τοπικές βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή έως την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μαζική έξοδος προς τα νησιά

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό νησιωτικές περιοχές για τις πασχαλινές διακοπές. Οι περισσότερες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες πραγματοποιούνται με πλήρη πληρότητα, ενώ τα επιπλέον δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί έως το Μεγάλο Σάββατο συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, περισσότεροι από 12.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα των ημερών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια από τον Πειραιά, μεταφέροντας πάνω από 12.300 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, όπου εκτελέστηκαν 30 δρομολόγια – 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα.

Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 4.440 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια με 1.642 επιβάτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έντονη κίνηση και στους δρόμους

Μεγάλη ήταν και η έξοδος των εκδρομέων με αυτοκίνητο. Τη Μεγάλη Τετάρτη περίπου 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική. Από τα διόδια της Ελευσίνας καταγράφηκαν 34.000 διελεύσεις, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών πέρασαν 27.124 οχήματα.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ, με πολλά δρομολόγια να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιλέγει κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Αυξημένα δρομολόγια τη Μεγάλη Πέμπτη

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες από τα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ η κίνηση ενισχύεται περαιτέρω αν προστεθεί και ο Αργοσαρωνικός. Ο Πειραιάς συγκεντρώνει και φέτος το μεγαλύτερο βάρος, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση που φτάνει τους 20.225 επιβάτες.

Στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια συμβατικών πλοίων και 15 υδροπτέρυγων, με την επιβατική κίνηση στα ταχύπλοα να υπολογίζεται σε 2.322 άτομα.

Από τη Ραφήνα προβλέπονται 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με περίπου 7.440 επιβάτες, καθώς και τέσσερα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Τέλος, από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 2.284 επιβάτες, παρουσιάζοντας αυξημένη τάση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.