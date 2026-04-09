Η Μεγάλη Πέμπτη είναι από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, όμως οι νηστεύοντες σήμερα μπορούν να φάνε λάδι.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες ημέρες της Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς συνδυάζει έντονο πνευματικό χαρακτήρα με μια μικρή, αλλά σημαντική διαφοροποίηση στη νηστεία. Αν και οι ημέρες αυτές χαρακτηρίζονται από αυστηρή αποχή από ζωικά προϊόντα και σε αρκετές περιπτώσεις και από το λάδι, τη Μεγάλη Πέμπτη επιτρέπεται η κατανάλωση ελαιολάδου και κρασιού, δίνοντας μια πιο ήπια και «γιορτινή» νότα μέσα στο κατανυκτικό κλίμα των ημερών.

Ο λόγος για αυτή την εξαίρεση σχετίζεται άμεσα με τα γεγονότα που τιμώνται ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης. Η Εκκλησία θυμάται τον Μυστικό Δείπνο, κατά τον οποίο ο Χριστός παρέδωσε στους μαθητές Του το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της χριστιανικής πίστης. Η ημέρα αυτή δεν έχει μόνο χαρακτήρα θλίψης για τα Πάθη που ακολουθούν, αλλά και έναν βαθύτερο συμβολισμό αγάπης, προσφοράς και κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κατανάλωση λαδιού επιτρέπεται ως μια μορφή τιμής και συμμετοχής στο νόημα της ημέρας.

Το ελαιόλαδο, πέρα από βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, έχει και ισχυρό συμβολισμό στην ορθόδοξη παράδοση. Συνδέεται με την ευλογία, τη θεραπεία και το φως, ενώ χρησιμοποιείται και σε ιερά μυστήρια και τελετές. Έτσι, η παρουσία του στο τραπέζι της Μεγάλης Πέμπτης δεν είναι απλώς μια διατροφική επιλογή, αλλά φέρει και μια βαθύτερη πνευματική διάσταση. Η «χαλάρωση» της νηστείας δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της εγκράτειας, αλλά προσθέτει μια ισορροπία ανάμεσα στη θυσία και την ελπίδα.

Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία στο σημερινό νηστίσιμο μενού τα λαδερά φαγητά έχουν τη τιμητική τους. Συνταγές όπως γεμιστά, φασολάκια, ρεβίθια ή σπανακόρυζο έχουν την τιμητική τους, καθώς συνδυάζουν τη νηστεία με τη γεύση και τη θρεπτική αξία. Τα πιάτα αυτά προσφέρουν κορεσμό και ενέργεια, ενώ παραμένουν πλήρως εναρμονισμένα με τους κανόνες της περιόδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

