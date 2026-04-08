Ευχάριστα τα νέα του καιρού το Πάσχα. Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Καλά νέα μας κομίζει ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό την Κυριακή του Πάσχα. Ειδικότερα, την Μεγάλη Πέμπτη θα έχουμε σύννεφα και κάποια φαινόμενα τοπικά στην Αττική, στις Σποράδες και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά το μεσημέρι φαινόμενα ίσως θα έχουμε και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα πέσει και το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 στα κεντρικά, από 10 έως 17 στα βόρεια και 21 βαθμούς στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 και στα ανατολικά νησιωτικά από 15 έως και 19.

Την Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε κατά διαστήματα σύννεφα στα ανατολικά και τα βόρεια, το Μεγάλο Σάββατο νέες συννεφιές θα διασχίσουν τη χώρα στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε συννεφιές σε Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Τη Δευτέρα του Πάσχα θα έχουμε νέες εκτεταμένες συννεφιές.

Από πλευράς φαινομένων κάποιες βροχές θα έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή σε Βοιωτία, Αττική και Εύβοια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μεγάλο Σάββατο βροχές θα έχουμε Μακεδονία και Θράκη, ενώ το βράδυ ίσως βρέξει στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Πάντως μετά τις 14/4 και 15/4 θα έχουμε νέες αξιόλογες βροχές.

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι και το Πάσχα από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=S0CP2eAiWiI}