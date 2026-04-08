Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέκρινε για μία ακόμα φορά τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις δηλώσεις του περί αφανισμού του ιρανικού πολιτισμού, πριν την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά. Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να καταστρέψει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Κλούνεϊ την Μεγάλη Τετάρτη στο Κούνεο της Ιταλίας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ο ηθοποιός μιλούσε μπροστά σε 3.000 μαθητές λυκείου σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη.

«Μπορείτε να υποστηρίξετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε. Μιλώντας γενικότερα για την τρέχουσα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, επειδή η οι ευρωπαϊκές χώρες - μέλη της συμμαχίας αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο του Ιράν.

«Ανησυχώ για το ΝΑΤΟ», είπε ο Κλούνεϊ. «Έχει διασφαλίσει ότι η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι ασφαλής. Η διάλυση ενός τέτοιου θεσμού με ανησυχεί. Εκτός από πολλά λάθη, πιστεύω ότι οι ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ έχουν κάνει επίσης πολλά εξαιρετικά πράγματα που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου» τόνισε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να προσπαθήσουν να εξομαλύνουν τις διαφορές τους.

Το ιταλικό πρακτορείο ανέφερε πως ο Κλούνεϊ απευθύνθηκε πρώτα στους φοιτητές στα ιταλικά λέγοντας «Buongiorno!» πριν ζητήσει συγγνώμη για τα ατελή ιταλικά του ενώ συνέχισε στα αγγλικά. Προειδοποίησε όμως τους φοιτητές και στις δύο γλώσσες ότι καταλαβαίνει ιταλικά. «Προσέξτε λοιπόν τι λέτε!», αστειεύτηκε.

Το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη, η ομάδα εκστρατείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ, ιδρύθηκε το 2016 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 40 χώρες.

Με πληροφορίες του Variety