Με μανιτάρια και μαρούλια αυτή η συνταγή της μαγειρίτσας είναι η ιδανική πρόταση για όσους δεν τρώνε συκωταριά αλλά και για τους λάτρεις της χορτοφαγίας.

Για όσους θέλουν να απολαύσουν την μαγειρίτσα αλλά δεν τρώνε συκωταριά και εντόσθια, υπάρχει εναλλακτική γευστική επιλογή για μαγειρίτσα με μανιτάρια και μαρούλι. Ακόμα κι αν δεν είστε vegan, αξίζει να δοκιμάσετε αυτή την εναλλακτική πρόταση, που φέρνει νέα πνοή στην παραδοσιακή πασχαλινή συνταγή. Η μαγειρίτσα παραδοσιακά φτιάχνεται με συκωταριά και έντερα, όμως η χορτοφαγική εκδοχή χρησιμοποιεί μανιτάρια που αντικαθιστούν με απόλυτη επιτυχία το κρέας, προσφέροντας πλούσια υφή και γεύση χωρίς λιπαρά και βαριά αρώματα. Ιδανική πρόταση και για να φάνε τα παιδιά ώστε να αγαπήσουν το αναστάσιμο πιάτο στην light χορτοφαγική εκδοχή του.

Υλικά:

1 πακέτο λευκά μανιτάρια

1 κρεμμύδι

4-5 πράσινα κρεμμυδάκια

1/2 ματσάκι άνηθο

100 γρ. σπανάκι

1 μαρούλι

1 1/2 λίτρο ζωμό λαχανικών

Χυμό από 2 λεμόνια

2 κγ αλεύρι

1 πράσο

6 κγ ελαιόλαδο

Λίγο αλάτι

Μισή κούπα ρύζι γλασέ ή μπασμάτι

Εκτέλεση:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σωτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το πράσο μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Η σωστή θερμοκρασία είναι σημαντική για να μην καούν τα λαχανικά και να διατηρήσουν τη γλυκιά τους γεύση. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα αφήνουμε να αχνιστούν για λίγα λεπτά, μέχρι να μειωθούν σε όγκο και να απελευθερώσουν τα υγρά τους. Τα μανιτάρια είναι το κλειδί της γεύσης, καθώς δίνουν αυτήν την πλούσια, σαγηνευτική υφή που παραπέμπει στην παραδοσιακή μαγειρίτσα με κρέας. Ρίχνουμε στη συνέχεια τον ζωμό λαχανικών και αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση.

Ο ζωμός μπορεί να είναι σπιτικός ή αγορασμένος, αρκεί να είναι γεμάτος γεύση και αρωματικά μπαχαρικά. Προσθέτουμε το μαρούλι, το σπανάκι και λίγο αλάτι, σιγοβράζοντας για λίγα λεπτά ώστε τα λαχανικά να μαλακώσουν αλλά να διατηρήσουν το έντονο χρώμα και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Στο τέλος προσθέτουμε το ρύζι και τον ψιλοκομμένο άνηθο, συνεχίζοντας το σιγοβράσιμο για περίπου 15 λεπτά, μέχρι το ρύζι να μαλακώσει και να ενσωματωθεί με τα λαχανικά. Για να δέσει η σούπα, διαλύουμε το αλεύρι μέσα στον χυμό λεμονιού και το προσθέτουμε στο φαγητό, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι η μαγειρίτσα να αποκτήσει κρεμώδη υφή και ομοιογένεια. Το λεμόνι δίνει φρεσκάδα και ελαφριά οξύτητα, που ισορροπεί τη γεύση των μανιταριών και των χορταρικών.

Μπορείτε να προσθέσετε λίγη έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι για περισσότερη γεύση. Η μαγειρίτσα διατηρείται στο ψυγείο για 1-2 μέρες και μπορεί να επαναθερμανθεί χωρίς να χάσει τη γεύση της. Η χορτοφαγική μαγειρίτσα είναι χαμηλή σε λιπαρά, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, και παρέχει αρκετή φυτική πρωτεΐνη από το ρύζι και τα μανιτάρια. Επιπλέον, η χρήση λεμονιού προσθέτει βιταμίνη C και φρεσκάδα, ενώ οι μπαχαρικές νότες δίνουν αρωματική πληρότητα χωρίς πρόσθετο αλάτι ή ζωικά προϊόντα.

