Περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 7ης Απριλίου, που πραγματοποιήθηκε.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 18, 34, 42, 45 και Τζόκερ το 7.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν απόψε, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 11 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)