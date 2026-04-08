Mε σύμμαχο τον καιρό θα γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα, με εξαίρεση κάποιες τοπικές βροχές - Η νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR.

Το θρίλερ με τον καιρό του Πάσχα και την ανησυχία για κακοκαιρία ανήμερα Κυριακής της Λαμπρής έληξε καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις «κλείδωσαν» με τα δεδομένα να συγκλίνουν για μικρής έκτασης τοπικές αστάθειες που δεν θα φέρουν καμία αναστάτωση στο πασχαλινό τραπέζι. Το Πάσχα θα το γιορτάσουμε με τον οβελία στην σούβλα καθώς ο καιρός δεν θα μας χαλάσει την παράδοση ενώ και η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο.

Με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς μετεωρολόγος του STAR δίνει την νέα του πρόγνωση για το πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες με τελικό ορίζοντα την προσεχή Κυριακή. Η πρόγνωση του δείχνει ότι θα φτάσουμε στον εορτασμό του φετινού Πάσχα με σχετικά ήπιο καιρό και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στις βόρειες και ανατολικές περιοχές. Οι βροχές θα είναι σύντομες και τοπικές, χωρίς έντονη διάρκεια, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα απολαύσει τις πασχαλινές ακολουθίες και τα έθιμα χωρίς καιρικά παρατράγουδα. Όπως σημειώνει «Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλησει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια. Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα. Την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.»

Η ανάρτηση Κολυδά

