Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις αρχές του Ισραήλ, όσο και με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου η τελετή να πραγματοποιηθεί με τη λαμπρότητα που της αρμόζει.

Νέα δεδομένα δημιουργεί στη Μέση Ανατολή η δεκαπενθήμερη εκεχειρία που συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς με την εύθραυστη ειρήνη η κανονικότητα επιστρέφει στις πόλεις του Ισραήλ. Με βάση αυτό το δεδομένο, πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν πως υπάρχουν ήδη διπλωματικές κινήσεις προκειμένου η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πιστών - έστω και με περιορισμένο αριθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που είχαν συμφωνηθεί. Το Μεγάλο Σάββατο, στη χριστιανική συνοικία στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πιστών. Περιορισμένος, αναμένεται να είναι και ο αριθμός των κληρικών, καθώς οι ισραηλινές αρχές, επιτρέπουν ως σήμερα μόλις 15, ανά δόγμα. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Πάντως, την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βυρηττού, με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία να ανακοινώνει ότι χτυπήθηκαν περισσότεροι από 100 στόχοι που θεωρεί ότι σχετίζονται με το Χεζμπολλάχ.

