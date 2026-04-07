Mε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, πώς θα φτάσει στην χώρα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Είμαστε στην τελική ευθεία για το Πάσχα και σιγα σιγά οριστικοποιείται το σχέδιο με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ασφαλείας για την Αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο και σε δεύτερο χρόνο για την μεταφορά του στη χώρα μας. Ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως, στην Παλιά Πόλη των Ιεροσολύμων, θα φιλοξενήσει την τελετή χωρίς την παρουσία πιστών ή επισκεπτών, με μόνο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ να τελεί τη λειτουργία, συνοδευόμενος από ολιγομελή μοναστική συνοδεία της Αγιοταφικής Αδελφότητας.

Από ελληνικής πλευράς, θα παραβρεθούν μόνο ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος. Οι τρεις τους θα ταξιδέψουν με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την Αθήνα στο Τελ Αβίβ το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου 2026, για να παραλάβουν το Άγιο Φως και να το φέρουν στην Ελλάδα.

Η όλη διαδικασία εξαρτάται από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, ο οποίος παραμένει ανοιχτός ή κλειστός ανάλογα με τις καθημερινές συνθήκες, λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που η προσγείωση στο Τελ Αβίβ δεν καταστεί δυνατή, η ελληνική αντιπροσωπεία έχει εναλλακτικά σχέδια: είτε μέσω Ιορδανίας και του αεροδρομίου «Βασίλισσα Άλια» στο Αμάν, είτε μέσω Αιγύπτου και του αεροδρομίου «Σαρμ Ελ Σέιχ», αξιοποιώντας ασφαλείς οδικές διαδρομές για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει. Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι το Άγιο Φως είναι η ψυχή των Ελλήνων την περίοδο του Πάσχα και «συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και ψυχολογικά».

