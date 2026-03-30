Σε περίπτωση που η τελετή Αφής ολοκληρωθεί, το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα με ειδική πτήση είτε από την Αίγυπτο είτε από την Ιορδανία, σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος των Ιεροσολύμων είναι κλειστός.

Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα για το Πάσχα καθώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ανακύψει προβλήματα στο πώς θα γίνει η τελετή αφής στον Πανάγιο Τάφο αλλά και το πώς θα μεταφερθεί με πτήση στη χώρα μας. Το ζήτημα κρίνεται ιδιαιτέρως σοαβρό με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να εξασφαλιστεί η έλευση του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα απρόσκοπτα τηρουμένων πάντα των ιδιαίτερων συνθήκων.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για την Αφή και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρωτοφανείς δυσκολίες λίγες ημέρες πριν το Πάσχα. Το βασικό ερώτημα παραμένει αν θα πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή στον Πανάγιο Τάφο και αν θα επιτραπεί στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ιερό χώρο, υπό τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στην Ιερουσαλήμ. Το Άγιο Φως μεταφέρεται κάθε χρόνο με ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα και στη συνέχεια διανέμεται σε όλη τη χώρα, αποτελώντας ένα από τα πιο συμβολικά στοιχεία της πασχαλινής παράδοσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhg1861yhw01?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Θα έρθει το Άγιο Φως», διαβεβαιώνει η κυβέρνηση – Τα σενάρια ασφαλούς μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Η ένταση στην περιοχή, με επιθέσεις και αυξημένο κίνδυνο για τους πιστούς, έχει οδηγήσει τις αρχές σε περιορισμούς στη θρησκευτική παρουσία στην Παλιά Πόλη. Ωστόσο, μετά από αντιδράσεις, εξετάζονται προσαρμογές ώστε να διασφαλιστεί, έστω και υπό όρους, η τέλεση των σημαντικών λειτουργιών των ημερών. Παρά την αβεβαιότητα, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο. Εφόσον πραγματοποιηθεί η τελετή, το Άγιο Φως αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα με ειδική πτήση, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω γειτονικών χωρών σε περίπτωση που υπάρξουν περιορισμοί στον εναέριο χώρο.

Ειδικότερα εξετάζεται το ενδεχόμενο η μεταφορά του Αγίου Φωτός να γίνει είτε με το κυβερνητικό αεροσκάφος με ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας, είτε με μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ακόμη και να μεταφερθεί οδικώς στην Ιορδανία ή την Αίγυπτο και από εκεί να έλθει με ειδική πτήση στην Ελλάδα.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

«Οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε το Άγιο Φως να φτάσει στην Ελλάδα εν όψει Πάσχα» διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhg2gv5exrr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, η Εκκλησία της Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι η Ανάσταση θα τελεστεί κανονικά σε όλους τους ναούς, ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατή η μεταφορά του Αγίου Φωτός, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του θρησκευτικού εθίμου. Με τις εξελίξεις να είναι ρευστές, οι αποφάσεις για την ελληνική αποστολή και τη διαδικασία μεταφοράς αναμένονται άμεσα, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στα Ιεροσόλυμα και τις τελικές εξελίξεις ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhg38xjhrsq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. «Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει. «Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.