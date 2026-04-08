Καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος τόνισε πως τις ημέρες των εορτών δεν περιμένουμε κάτι δύσκολο. «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα έχουμε ένα Πάσχα όπως το θέλουμε» ανέφερε κατά την πρόγνωση του καιρού.

Όπως ανέφερε ο καιρός θα είναι καλός την Κυριακή του Πάσχα. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο ενώ από την Δευτέρα του Πάσχα θα υπάρξει περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές αλλά άνευ σημασίας, σημείωσε. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, τόνισε πως από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός. Αύριο η θερμοκρασία θα πέσει και θα σημειωθούν κάποιες βροχές σε ηπειρωτικές περιοχές αλλά και στα πελάγη. «Μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν θα χαλάσει ο καιρός τα σχέδια των εκδρομέων καθώς δεν θα δημιουργήσει προβλήματα».

Ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει και την Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο όπου ο καιρός θα συνεχίσει να παρουσιάζει κάποια αστάθεια. Τα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι μεταβλήθηκαν και έτσι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος την Κυριακή του Πάσχα, είπε η Αναστασία Τυράσκη. «Κάποιες τοπικές βροχές δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα», κατέληξε.

