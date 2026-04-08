Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει με εγκύκλιό του το δικαίωμα συμμετοχής μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. στις εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 151 του νόμου 4610/2019, για το σχολικό έτος 2025-2026. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Μαΐου–Ιουνίου, καθώς και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, με στόχο είτε την εγγραφή στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης είτε τη μετεγγραφή στη Γ’ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Η διαδικασία αιτήσεων και συμμετοχής παραμένει ίδια με όσα προβλέπονται από προηγούμενες εγκυκλίους του Υπουργείου, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για το σχολικό έτος 2025-2026, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τις 20 Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ:

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας, το δικαίωμα συμμετοχής από το σχ. έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019), όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται για το σχολικό έτος 2025-2026, από τις 20 Απριλίου 2026 έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους/στις μαθητές/τριες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ..