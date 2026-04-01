Εξετάζεται και η πρόταση για κάλυψη ενδεχόμενων κενών θέσεων στα πανεπιστήμια από αποφοίτους ΕΠΑΛ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Αλλαγές στο καθεστώς εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στα πανεπιστήμια φαίνεται να εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας, με το ζήτημα της ανακατανομής των ποσοστών να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης. Όπως ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, το θέμα αντιμετωπίζεται με «θετική διάθεση», στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αξιολόγησης του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε από την βουλευτή της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα σχετικά με τις δυνατότητες εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των ΤΕΙ και την ενσωμάτωσή τους στα πανεπιστήμια. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων θέσεων για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς το ποσοστό πρόσβασης που παλαιότερα έφτανε έως και το 20% περιορίστηκε ενιαία στο 5%.

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι το νέο ακαδημαϊκό τοπίο έχει δημιουργήσει δεδομένα που χρήζουν επανεξέτασης. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για πιθανές προσαρμογές. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Όπως τόνισε ο κ. Βλάσης «αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η μετάβαση στο νέο ακαδημαϊκό τοπίο μετά και την ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια, δημιούργησε δεδομένα τα οποία ευλόγως τίθενται σε αξιολόγηση. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να είμαι και απολύτως σαφής. Το Υπουργείο δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό στατικά. Ήδη βρισκόμαστε σ' ένα στάδιο διαβούλευσης με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Εξετάσεων, εξετάζοντας με θετική διάθεση κάθε παράμετρο».

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ο υφυπουργός Παιδείας, οποιαδήποτε αλλαγή, οποιαδήποτε προσαρμογή απαιτεί προσεκτική στάθμιση, ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η αξιοπιστία του συστήματος εισαγωγής, η ακαδημαϊκή επάρκεια και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

«Ο στόχος μας δεν είναι απλώς η ανακατανομή ποσοστών, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ισχυρής και αξιόπιστης επιλογής για τους νέους μας» ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για κάλυψη ενδεχόμενων κενών θέσεων στα πανεπιστήμια από αποφοίτους ΕΠΑΛ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις ευκαιρίες πρόσβασης των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει με προσεκτική στάθμιση, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος, η ακαδημαϊκή επάρκεια των εισακτέων και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Όπως τονίζεται, ο βασικός στόχος δεν είναι μόνο η ανακατανομή των ποσοστών, αλλά η συνολική ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αποτελεί μια ουσιαστική και ισχυρή επιλογή για τους νέους.