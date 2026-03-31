H λίστα με τα κλειστά σχολεία στην Αττική - Στο «χέρι» των Δήμων η αρμοδιότητα για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το επικείμενο πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio και των έντονων καταιγίδων που αναμένονται στην Αττική με αυξημένο και τον πλημμυρικό κίνδυνο «φούντωσε» από νωρίς το πρωί τα σενάρια για το τι μέλλει γενέσθαι με τα σχολεία και αν θα αποφασιστεί οριζόντια αναστολή λειτουργίας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

Ανοιχτά σχολεία στην Αττική - Κλειστά μόνο τα Εσπερινά: Η απόφαση της Περιφέρειας

Νωρίς το μεσημέρι ο Νίκος Χαρδαλιάς κατόπιν συνεδρίασης με την Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά μόνο τα Εσπερινά σχολεία της Αττικής ενώ οι λοιπές σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. Παράλληλα απήυθυνε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία καθώς και στη λήψη απόφασης αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.»

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο περιφερειάρχης «Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες. Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας. Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία. Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη. Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο «χέρι» των Δήμων η αρμοδιότητα για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς αποφάσισε να μην προχωρήσει σε οριζόντιο κλείσιμο των σχολικών μονάδων, διατηρώντας τα σχολεία ανοιχτά, τουλάχιστον σε επίπεδο γενικής κατεύθυνσης. Ωστόσο, η ευθύνη για τυχόν αναστολή λειτουργίας μεταφέρθηκε στους Δήμους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τοπικές αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα «μωσαϊκό» αποφάσεων, με ορισμένους Δήμους του Λεκανοπεδίου να ανακοινώνουν κλείσιμο σχολείων λόγω αυξημένου κινδύνου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε άλλες περιοχές οι σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά.

Οι δημοτικές αρχές που προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας επικαλούνται τις προβλέψεις για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου της Αττικής παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ δεν αποκλείεται νέος κύκλος αποφάσεων ακόμη και μέσα στη νύχτα εφόσον τα φαινόμενα ενταθούν και σε συνάρτηση πάντα με τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Μετά την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μην προχωρήσει σε οριζόντια αναστολή των σχολείων, η ευθύνη για τυχόν κλείσιμο μεταφέρεται στους Δήμους, οι οποίοι θα αξιολογούν τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις αναφορές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές. Οι Δήμοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής και την Πολιτική Προστασία, ώστε να λάβουν άμεσα αποφάσεις με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δημοτικών αρχών και των σχολείων για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αττική: Ποιοι Δήμοι αποφάσισαν «λουκέτο» στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

«Λουκέτο» στα σχολεία του Μαρκόπουλου για δύο μέρες λόγω Erminio

Κλειστά θα μείνουν αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, και μεθαύριο, Πέμπτη 2 του μήνα, όλα τα σχολεία του Μαρκοπούλου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως τονίζεται σε απόφαση του Δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο, Τετάρτη 1-4-2026, και μεθαύριο, Πέμπτη 2-4-2026, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία και αναστολή των μαθημάτων πάρθηκε κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που όριζε κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων πλην των Εσπερινών του Λεκανοπεδίου, που θα μείνουν κλειστά.

Oυσιαστικά, με τη σημερινή της απόφαση η Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε σε οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας να αφήσει στους Δήμους την ευθύνη για τυχόν τοπικές αποφάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι αναφορές από τις δημοτικές αρχές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μαρκοπούλου για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων (1-2/4)

Mε απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου κατόπιν της απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο, Τετάρτη 1-4-2026, και μεθαύριο, Πέμπτη 2-4-2026, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία και αναστολή των μαθημάτων πάρθηκε κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που όριζε κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων πλην των Εσπερινών του Λεκανοπεδίου, που θα μείνουν κλειστά.

Κλειστά τα σχολεία και στον Δήμο Σαρωνικού

Με απόφαση του δημάρχου, Δημήτρη Παπαχρήστου, κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Απριλίου όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί. Όπως ανακοινώθηκε, «Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων. Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μαραθώνα

Κλειστές Τετάρτη και Πέμπτη θα μείνουν οι σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος. Όπως τονίζεται από πλευράς Δήμου «

Με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και επειδή οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, όλες οι σχολικές μονάδες, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη, 1/4/2026 και μεθαύριο Πέμπτη, 2/4/2026.»

Κλειστά τα σχολεία στον Ωρωπό

Με απόφαση του Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη, την Τετάρτη 1 Απριλίου θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην επικράτεια του Δήμου Ωρωπού, καθώς και το Δημοτικό Ωδείο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να προκαλέσει το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «ERMINIO», κατηγορίας επικινδυνότητας 5. Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι οι αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή διά ζώσης μαθημάτων σε όλη την επικράτεια άπτονται στην αρμοδιότητα Δήμων και Περιφέρειας βάσει των δεδομένων που έχουν. Σε κάθε περίπτωση, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Το αρμόδιο Υπουργείο τονίζει ότι η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το ΥΠΑΙΘΑ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης, οι μαθητές καλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

